Украину после завершения специальной военной операции может ожидать гражданская война. Такое мнение высказал пленный военнослужащий Вооруженных Сил Украины Сергей Чикин, передает РИА Новости.
«Когда прекратятся боевые действия, на Украине будет гражданская война», — сказал он.
Чикин заявил, что внутренний конфликт возникнет между различными силовыми структурами и представителями власти, которые, по его словам, занимались хищениями. Он выразил уверенность, что нынешнему руководству Украины невыгодно прекращать боевые действия, поскольку страна зависит от внешней финансовой помощи.
По словам пленного, он сам неоднократно пытался скрыться в тылу, но каждый раз его задерживали сотрудники ТЦК и возвращали на передовую. Мужчина сообщил, что многие военнослужащие ВСУ не возвращаются в части после лечения в госпиталях или окончания отпусков.
Чикин пояснил, что вернуться к нормальной жизни таким людям мешают патрули военкоматов в городах. Он добавил, что работодатели обязаны сообщать в ТЦК о каждом трудоустраивающемся мужчине призывного возраста. По его словам, множество украинцев вынуждены скрываться, но не имеют финансовой возможности для выезда за границу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинцы поступают правильно, покидая страну или сдаваясь в плен ВС РФ. Глава государства отметил, что в рядах ВСУ также нет мотивации служить: заградотряды расстреливают отступающих, а с беспилотников отслеживают тех, кто пытается сдаться.