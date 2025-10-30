В Очерском округе 30 октября простятся с двумя погибшими участниками СВО

В Центральном доме культуры Очера 30 октября с 11:00 пройдет церемония прощания с погибшими в зоне СВО земляками. В последний путь проводят младших сержантов Азанова Алексея Владимировича и Бабина Андрея Анатольевича. Они погибли с разницей в один день.
Алексей Азанов родился 23 января 1984 года в деревне Зеленята. Он был старшим ребенком в дружной многодетной семье. В зоне проведения СВО проходил службу младшим сержантом на должности гранатометчика. Погиб 8 июля 2025 года.
Андрей Бабин родился 4 сентября 1970 года в Верещагино. Он также из большой многодетной семьи. Андрей Анатольевич с женой воспитывали двух сыновей и дочь. На передовой СВО проходил службу младшим сержантом на должности командира отделения — командира боевой машины. Погиб 7 июля 2025 года.
Администрация Очерского муниципального округа выражает соболезнования всем родным и близким погибших земляков. Они останутся в памяти родственников, друзей и всех жителей Прикамья воплощением подлинного мужества и преданности Родине.