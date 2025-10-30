В Очерском округе 30 октября простятся с двумя погибшими участниками СВО

В Центральном доме культуры Очера 30 октября с 11:00 пройдет церемония прощания с погибшими в зоне СВО земляками. В последний путь проводят младших сержантов Азанова Алексея Владимировича и Бабина Андрея Анатольевича. Они погибли с разницей в один день.