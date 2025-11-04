Самолёт-разведчик ВВС США после пролёта над Чёрным морем развернулся у Сочи

Самолёт-разведчик американских Военно-воздушных сил Boeing RC-135U пролетел над акваторией Чёрного моря и сделал разворот возле Сочи, следует из информации специализированного интернет-портала Flightradar24.
Согласно данным на онлайн-карте, он стартовал с авиабазы, находящейся в британском городе Милденхолл. После самолёт пересек Нидерланды, ФРГ, Чехию, Словакию, Венгрию и Румынию.
Затем воздушное судно пролетело над черноморской акваторией рядом с Крымом. Недалеко от Сочи аппарат сменил направление и начал следовать в обратную сторону.
Напомним, в середине октября такой же самолёт-разведчик американских ВВС был обнаружен у границ Калининградской области. Его полёт проходил вблизи российских границ в небе над прибалтийскими странами.