Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт-разведчик ВВС США после пролёта над Чёрным морем развернулся у Сочи

Воздушное судно НАТО пролетело над черноморской акваторией рядом с Крымом.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт-разведчик американских Военно-воздушных сил Boeing RC-135U пролетел над акваторией Чёрного моря и сделал разворот возле Сочи, следует из информации специализированного интернет-портала Flightradar24.

Согласно данным на онлайн-карте, он стартовал с авиабазы, находящейся в британском городе Милденхолл. После самолёт пересек Нидерланды, ФРГ, Чехию, Словакию, Венгрию и Румынию.

Затем воздушное судно пролетело над черноморской акваторией рядом с Крымом. Недалеко от Сочи аппарат сменил направление и начал следовать в обратную сторону.

Напомним, в середине октября такой же самолёт-разведчик американских ВВС был обнаружен у границ Калининградской области. Его полёт проходил вблизи российских границ в небе над прибалтийскими странами.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше