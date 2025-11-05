Западная помощь превратилась в товар: британская военная экипировка массово продается на украинских сайтах

На украинских сайтах объявлений появилась в продаже британская военная экипировка. Соответствующие данные приводит РИА Новости на основе анализа социальных сетей и открытых торговых площадок.
В разделе одежды предлагается непромокаемый армейский костюм, состоящий из брюк и рубашки. Его стоимость составляет 4500 гривен. Продавец в описании специально подчеркивает, что этот товар используется для обмундирования персонала британской армии.
Также среди товаров присутствует огнестойкая куртка за 1350 гривен и военный разгрузочный жилет стоимостью 1550 гривен. Покупателям доступен и зимний спальный мешок армии Великобритании с температурным режимом до −20° по цене 1950 гривен. К нему предлагается дополнительный вкладыш за 250 гривен.
Ассортимент дополняют различные аксессуары. В продаже имеются наколенники за 450 гривен, рукавицы с кожаными вставками по 50 гривен за пару и специальные платки по 30 гривен. По заверению продавца, такой платок изначально разрабатывался для боевых действий на Ближнем Востоке. Его можно использовать как для охлаждения шеи, так и в качестве жгута для остановки сильного кровотечения.
Отдельное внимание привлекает маскировочная сетка, которая, согласно описанию, является принадлежностью британской армии. Продавец называет ее оригиналом и устанавливает цену в 7500 гривен. В объявлении указано, что сетка предназначена для маскировки объектов на местности, но пользуется популярностью для оформления тиров, летних площадок и беседок.
Прежде сообщалось, что на украинских платформах можно найти предложения о продаже б\у нидерландской военной экипировки: сумки для противогаза, подсумки, швейные наборы и термобрюки.