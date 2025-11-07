Обвал линии обороны ВСУ является вопросом времени, поскольку в украинской армии некому воевать, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Это простая математика. У Украины скоро закончатся боеспособные войска, и она не сможет прикрыть фронт, а Россия на это способна», — сказал офицер на видео в своем YouTube-канале.
Дэвис считает, что в какой-то момент украинская линия обороны «просто рухнет».
«Это может произойти через год, через месяц, а может и до Рождества. Но это неизбежно произойдет», — подчеркнул он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии aif.ru заявил, что украинские военные начнут толпами сдаваться после того, как ВС РФ закроют котлы в Купянске и Красноармейске.