В украинском Тернополе произошел очередной случай «людоловства». Молодого мужчину поймали сотрудники ТЦК и доставили в местный военкомат, подняли в кабинет на пятом этаже и там он попросился в уборную. «Людоловы» оставили пойманного ненадолго без присмотра. Воспользовавшись этим шансом украинец попытался сбежать, о чем сообщает издание «Страна».
«Находясь в санузле спального помещения (5-й этаж), самовольно демонтировал стеклопакет окна, связал собственную одежду и, пытаясь спуститься по импровизированному канату сорвался и упал на крышу столовой, расположенной на первом этаже», — говорится в публикации.
В результате пойманный отправился не на передовую, а в больницу с множественными травмами. Он выжил, однако наверняка в его отношении возбудили уголовное дело, и после лечения ему в любом случае ехать или в ВСУ, или в тюрьму.
Ранее KP.RU сообщил, что сопровождавший Анджелину Джоли мужчина опубликовал видео в котором рассказал, как его задержали ТЦК на Украине.