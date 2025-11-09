Военнослужащий Сергей Головин из Усть-Кута героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий Сергей Головин из Усть-Кута героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.
— Сергея не стало в возрасте 52 лет. При выполнения боевых задач он погиб 14 апреля 2025 года, — уточнили в пресс-службе администрации Усть-Кута.
Родные и близкие проводят своего героя в последний путь 10 ноября в ритуальном зале с 12:00. Сергей Головин будет захоронен на аллее Героев, погибших в зоне СВО.
