Военнослужащий Сергей Головин из Усть-Кута героически погиб в зоне СВО

Сергея не стало в возрасте 52 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Военнослужащий Сергей Головин из Усть-Кута героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.

— Сергея не стало в возрасте 52 лет. При выполнения боевых задач он погиб 14 апреля 2025 года, — уточнили в пресс-службе администрации Усть-Кута.

Родные и близкие проводят своего героя в последний путь 10 ноября в ритуальном зале с 12:00. Сергей Головин будет захоронен на аллее Героев, погибших в зоне СВО.

