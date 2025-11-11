Мобилизацию резервистов в Ростовской области назвали фейком

Информация о начале в России, включая Ростовскую область, мобилизации, распространяемая некоторыми сми, является недостоверной. Соответствующее опровержение опубликовано в мониторинговом Telegram-канале «Война с фейками».
Как поясняется в сообщении, слухи не имеют отношения к реальности и представляют собой смесь неверно понятой информации и откровенного кликбейта. Набор резервистов, о котором идет речь, не является мобилизацией. Сейчас идет набор резервистов-добровольцев для защиты критически важных объектов. Мобилизационные мероприятия, включавшие непосредственный призыв, были завершены еще в октябре 2022 года, и предпосылок для их возобновления в настоящее время нет.
Основной прирост численности Вооруженных Сил РФ сейчас обеспечивается за счет добровольцев, заключающих контракт, — с начала года таких набрано уже более 336 тысяч человек.