Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мобилизацию резервистов в Ростовской области назвали фейком

В некоторых сми подменили понятия набора резервистов и мобилизации.

Источник: Комсомольская правда

Информация о начале в России, включая Ростовскую область, мобилизации, распространяемая некоторыми сми, является недостоверной. Соответствующее опровержение опубликовано в мониторинговом Telegram-канале «Война с фейками».

Как поясняется в сообщении, слухи не имеют отношения к реальности и представляют собой смесь неверно понятой информации и откровенного кликбейта. Набор резервистов, о котором идет речь, не является мобилизацией. Сейчас идет набор резервистов-добровольцев для защиты критически важных объектов. Мобилизационные мероприятия, включавшие непосредственный призыв, были завершены еще в октябре 2022 года, и предпосылок для их возобновления в настоящее время нет.

Основной прирост численности Вооруженных Сил РФ сейчас обеспечивается за счет добровольцев, заключающих контракт, — с начала года таких набрано уже более 336 тысяч человек.