Два беспилотника уничтожили над территорией Воронежской области ночью 22 ноября

Ночью 22 ноября Воронежская область вновь находилась в режиме атаки вражеских БПЛА. Непосредственная угроза удара был объявлена в Борисоглебске, Богучарском, Лискинском и Бутурлиновском районах. Всего было сбито два беспилотника. Об этом утром сообщил губернатор Александр Гусев.
— Минувшей ночью дежурными силами ПВО над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — отметил глава региона.
Оперативная работа систем противовоздушной обороны позволила своевременно локализовать и ликвидировать воздушные цели. На данный момент в области снова введен режим опасности атаки БПЛА.
Ранее стало известно, что днем 22 ноября в воронежском СНТ «Дальние сады» уничтожат боевые блоки сбитых украинских ракет. По заключению саперов, транспортировка объектов невозможна, поэтому подрыв произведут на месте — рядом с дачными домами.