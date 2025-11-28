Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два беспилотника сбили над Азовским морем

Над Азовским морем уничтожили два беспилотника днем 28 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Два украинских беспилотника сбили над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 13:00 мск до 17:00 мск 28 ноября над регионами России перехвачены и уничтожены 13 беспилотников самолетного типа. В том числе шесть дронов сбили над Брянской областью, три БПЛА — над Курской областью. По одному беспилотнику уничтожено над Ростовской и Орловской областями.

Напомним, атаку БПЛА утром 28 ноября отражали в Сочи. На территории города включали сирены.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше