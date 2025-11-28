Два беспилотника сбили над Азовским морем

Два украинских беспилотника сбили над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
С 13:00 мск до 17:00 мск 28 ноября над регионами России перехвачены и уничтожены 13 беспилотников самолетного типа. В том числе шесть дронов сбили над Брянской областью, три БПЛА — над Курской областью. По одному беспилотнику уничтожено над Ростовской и Орловской областями.
Напомним, атаку БПЛА утром 28 ноября отражали в Сочи. На территории города включали сирены.
