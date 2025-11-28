Вечером над Ростовской областью сбили два БПЛА

Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ночь с 27 на 28 ноября над регионом сбили 46 БПЛА. В промежуток с 13:00 до 17:00 средства противовоздушной обороны уничтожили над донским регионом один дрон, еще два — над акваторией Азовского моря.
