Вечером над Ростовской областью сбили два БПЛА

Над территорией Ростовской области в период с 17:00 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ночь с 27 на 28 ноября над регионом сбили 46 БПЛА. В промежуток с 13:00 до 17:00 средства противовоздушной обороны уничтожили над донским регионом один дрон, еще два — над акваторией Азовского моря.

