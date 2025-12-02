Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали при атаке БПЛА в Туапсинском округе

Обломки БПЛА упали в поселке Новомихайловском Туапсинского округа.

Источник: Комсомольская правда

Два человека пострадали при атаке БПЛА в Туапсинском округе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Пострадавшим оказали необходимую помощь на месте. Они отказались от госпитализации.

При атаке БПЛА обломки упали в поселке Новомихайловском. Фрагментами дрона повреждены три дома. В двух жилых помещениях выбило стекла, повредило обшивку и двери. В третьем доме пострадали стены и возникли трещины со смещениями.

На одном участке обломками БПЛА порвана линия электропередачи и повреждена труба газопровода.

«Администрация муниципалитета окажет жителям необходимую помощь. На месте в течение дня отработают комиссии по оценке ущерба», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше