Два человека пострадали при атаке БПЛА в Туапсинском округе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Пострадавшим оказали необходимую помощь на месте. Они отказались от госпитализации.
При атаке БПЛА обломки упали в поселке Новомихайловском. Фрагментами дрона повреждены три дома. В двух жилых помещениях выбило стекла, повредило обшивку и двери. В третьем доме пострадали стены и возникли трещины со смещениями.
На одном участке обломками БПЛА порвана линия электропередачи и повреждена труба газопровода.
«Администрация муниципалитета окажет жителям необходимую помощь. На месте в течение дня отработают комиссии по оценке ущерба», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.