ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском

ЛУГАНСК, 3 дек — РИА Новости. Расчеты БПЛА «Молния» российских войск беспилотных систем уничтожили замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ на купянском направлении, рассказали в МО РФ.

Источник: © РИА Новости

«Операторы БПЛА самолетного типа “Молния” войск беспилотных систем оказали огневую поддержку штурмовым подразделениям группировки войск “Запад”, уничтожив опорный пункт и живую силу противника на купянском направлении в зоне проведения СВО. Беспилотники преодолели воздействие систем РЭБ и рубежи ПВО противника и успешно поразили выявленные цели», — говорится в сообщении.

