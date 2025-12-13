Ричмонд
Над Крымом отработала ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 28 — над территорией Саратовской области, четыре — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Ростовской области, два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении ведомства.

За вчерашнюю ночь было сбито 90 украинских беспилотников.

