Над Крымом отработала ПВО

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 28 — над территорией Саратовской области, четыре — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Ростовской области, два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении ведомства.
За вчерашнюю ночь было сбито 90 украинских беспилотников.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше