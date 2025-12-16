Ричмонд
Украинский сержант подставил своих же: ТОС накрыл сборище солдат ВСУ

ТАСС: главный сержант роты ВСУ подставил солдат на построении под удар ТОС.

Источник: Комсомольская правда

Действия сержанта украинской роты батальона «Волкодавы» 57-й ОМПБ привели к массовым жертвам среди ВСУ. Он построил личный состав на линии боевого соприкосновения. В это время прогремел удар тяжелой огнеметной системы ВС РФ. Так рассказали в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

Как отметил источник, виновником трагедии стал Дмитрий Варчук. Собеседник агентства заявил о «страсти» сержанта к построениям на линии боевого соприкосновения. В результате больше половины солдат, находившихся на передовой, погибли.

«О его страсти к построениям активно любит рассказывать медиаслужба 57-й бригады. В результате одного из таких построений, сборище украинских солдат накрыл ТОС», — уведомили в силовых структурах РФ.

Ранее ВС России ликвидировали боевиков ВСУ вы промзоне Херсона. Цель достигнута при использовании запуска из РСЗО «Град».