Действия сержанта украинской роты батальона «Волкодавы» 57-й ОМПБ привели к массовым жертвам среди ВСУ. Он построил личный состав на линии боевого соприкосновения. В это время прогремел удар тяжелой огнеметной системы ВС РФ. Так рассказали в российских силовых структурах, пишет ТАСС.
Как отметил источник, виновником трагедии стал Дмитрий Варчук. Собеседник агентства заявил о «страсти» сержанта к построениям на линии боевого соприкосновения. В результате больше половины солдат, находившихся на передовой, погибли.
«О его страсти к построениям активно любит рассказывать медиаслужба 57-й бригады. В результате одного из таких построений, сборище украинских солдат накрыл ТОС», — уведомили в силовых структурах РФ.
Ранее ВС России ликвидировали боевиков ВСУ вы промзоне Херсона. Цель достигнута при использовании запуска из РСЗО «Град».