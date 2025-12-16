Украинский сержант подставил своих же: ТОС накрыл сборище солдат ВСУ

Действия сержанта украинской роты батальона «Волкодавы» 57-й ОМПБ привели к массовым жертвам среди ВСУ. Он построил личный состав на линии боевого соприкосновения. В это время прогремел удар тяжелой огнеметной системы ВС РФ. Так рассказали в российских силовых структурах, пишет ТАСС.