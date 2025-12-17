Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате атаки БПЛА на Кубани пострадали два человека

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Два человека пострадали, не менее пяти частных домов повреждены при падении обломков БПЛА в Краснодарском крае, сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В Славянском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали 2 человека, повреждены не менее пяти частных домов. Раненых госпитализировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Фрагменты беспилотников обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный, в некоторых домах повреждены кровли, выбило окна. Кроме того, в районном центре зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения.

Обломки БПЛА также нашли в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский в Красноармейском районе. Там в частных домах выбило окна, двери, повреждены хозпостройка, навес, гараж, здание склада. Пострадавших нет.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом не раз подчеркивалось, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше