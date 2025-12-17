В результате атаки БПЛА на Кубани пострадали два человека

«В Славянском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали 2 человека, повреждены не менее пяти частных домов. Раненых госпитализировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Фрагменты беспилотников обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный, в некоторых домах повреждены кровли, выбило окна. Кроме того, в районном центре зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения.
Обломки БПЛА также нашли в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский в Красноармейском районе. Там в частных домах выбило окна, двери, повреждены хозпостройка, навес, гараж, здание склада. Пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом не раз подчеркивалось, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.