Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

«В период с 23:00 17 декабря до 07:00 18 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.
В том числе, 31 вражеский дрон уничтожен над территорией Брянской области, пять — над акваторией Черного моря, по четыре — над Республикой Крым и Белгородской областью, три — над Ростовской.
«Всего за ночь с 20:00 среды до 7 часов утра четверга дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — добавили в оборонном ведомстве.
В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске и Ростове. В результате погибли два члена экипажа грузового судна и один мирный житель в Батайске. Еще девять человек получили ранения.
Накануне вечером дежурными средства ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного тип над Крымом и Черным морем, сообщалось ранее. Воздушная тревога была объявлена в Севастополе. На подлете к городу сбили 11 воздушных целей.