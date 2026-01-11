Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр напомнил воронежцам, куда обращаться за помощью при повреждении имущества от атаки БПЛА

Выплаты произведут после оценки ущерба.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Воронежа Сергей Петрин напомнил, что владельцы пострадавшего от атаки БПЛА имущества могут рассчитывать на выплату компенсации. Это касается не только жилья, но и автомобилей.

Для получения компенсации необходимо обратиться в управу своего района, а в отдел полиции, где выдадут подтверждающие документы. Их надо передать чиновникам для проведения независимой экспертизы. После этого собственникам выплатят деньги на ремонт.

Если автомобиль поврежден на территории Центрального района, можно обратиться по телефонам: 269−69−00 и 8 (920) 407−08−05. Телефон для жителей Коминтерновского района: 8 (952) 557−84−66.

Напомним, вечером 10 января Воронеж массово атаковали беспилотники ВСУ. За три часа средства ПВО обнаружили и уничтожили 17 целей. При падении обломков повреждения получили 7 многоквартирных домов. Пострадали четыре мирных жителя.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше