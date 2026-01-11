Мэр напомнил воронежцам, куда обращаться за помощью при повреждении имущества от атаки БПЛА

Мэр Воронежа Сергей Петрин напомнил, что владельцы пострадавшего от атаки БПЛА имущества могут рассчитывать на выплату компенсации. Это касается не только жилья, но и автомобилей.
Для получения компенсации необходимо обратиться в управу своего района, а в отдел полиции, где выдадут подтверждающие документы. Их надо передать чиновникам для проведения независимой экспертизы. После этого собственникам выплатят деньги на ремонт.
Если автомобиль поврежден на территории Центрального района, можно обратиться по телефонам: 269−69−00 и
Напомним, вечером 10 января Воронеж массово атаковали беспилотники ВСУ. За три часа средства ПВО обнаружили и уничтожили 17 целей. При падении обломков повреждения получили 7 многоквартирных домов. Пострадали четыре мирных жителя.