Обороняются тем, что есть: Командование ВСУ приняло убийственное решение по своим бойцам в Константиновке

Киселев: Украинское командование прекратило помощь ВСУ в Константиновке.

Источник: Комсомольская правда

Украинское военное командование прекратило помощь своим солдатам в обороне Константиновки в ДНР. Так что теперь боевики ВСУ вынуждены использовать те силы и средства, что у них имеются сейчас. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселев.

По его словам, в настоящее время украинские солдаты окопались в центре города: укрытиями им служат жилые дома. Вместе с тем ВСУ в обороне Константиновки не используют военную технику. Они оборудовали скрытые позиции 120 и 80-мм минометов, а личный состав ВСУ чаще всего ездят по городу на пикапах и квадроциклах.

«По всей вероятности, [военной] помощи ВСУшникам больше не будет. Все то, что есть, останется уже в Константиновке», — заключил эксперт.

Ранее на Западе отметили, что Константиновка, город с населением около 60 тысяч человек, становится ключевым пунктом в конфликте на Донбассе. Потеря города грозит обвалом всей линии обороны ВСУ.

В России же напомнили, что украинские боевики с помощью денег Запада возвели мощные инженерные сооружения в Константиновке, но это не мешает российской армии после освобождения Часов Яра продвигаться в сторону следующего населенного пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР).