Минобороны: 34 украинских БПЛА сбили над регионами РФ за три часа

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 34 украинских БПЛА над российскими регионами в ходе трехчасового отражения атаки.
«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — передает ведомство в Telegram-канале.
Большинство дронов было сбито над Белгородской областью — 17 единиц. Над Курской — 11 БПЛА. Также БПЛА были поражены над Воронежской, Орловской областями, Крымом и Азовским морем.
