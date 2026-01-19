СМИ: Украина не заказывает БПЛА у немецкой компании из-за провала испытаний

«Украина откладывает размещение дополнительных заказов на ударные дроны от Helsing… после того, как системы вооружения компании столкнулись с проблемами в ходе испытаний на линии фронта в ходе боевых действий… Ударный дрон HX-2 в ходе проведенных 14-м украинским полком испытаний с трудом мог взлететь», — говорится в сообщении агентства.
По информации из презентации, у БПЛА также отсутствовали компоненты ИИ, необходимые для беспилотного управления ими.
«Только 25%… HX-2 могли быть запущены в ходе испытаний на передовой… На запусках сказались механические проблемы у катапульт для БПЛА», — указано в статье.
По данным источников, дроны немецкой компании также оказались подвержены помехам, из-за которых операторы теряли связь с ними.
Как напоминает Блумберг, эти дроны были оплачены ВС Германии.
Федеральное ведомство по техническому оснащению и закупкам бундесвера в ноябре прошлого года сообщало, что министерство обороны ФРГ намерено закупить до 12 тысяч дронов-камикадзе на общую сумму 942 миллиона евро. К участию в тендере приглашены компании Stark, Helsing и Rheinmetall. При этом, как стало известно журналу Spiegel, запланированное оснащение бригады бундесвера в Литве новыми дронами-камикадзе к началу 2027 года находится под угрозой из-за проблем у всех трех предполагаемых поставщиков.
РФ ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.