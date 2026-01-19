Поддубный рассказал, как едва не сгорел в машине под Суджей в 2024 году

«Мы ехали в Суджу и попали под наступление 80-й бригады ВСУ. Нам пришлось развернуться, по нам открыли огонь из стрелкового оружия, машины были бронированы, из гранатомета начали стрелять. Мы начали отходить, через километр я порадовался, что повезло, отскочили, и в этот момент дрон прилетел в машину. Я был один в машине, мы двумя машинами двигались, мои ребята во второй машине ехали. Дрон был снаряжен зажигательным боеприпасом, машина загорелась, я загорелся. Я быстро понял, что если не покину автомобиль, то сгорю. Выскочил из машины, а машина ехала на скорости около 100 км/ч и была похожа на огненный шар», — сказал Поддубный.