Сообщается, что под удар попали позиции военнослужащих 1-й тяжелой мехбригады ВСУ на территории лесного массива в районе села Новая Сечь. Места скопления украинских боевиков поразили управляемые бомбы.
«Позиции ВСУ в Сумской области посетили управляемые ФАБы… Пара тонн “чугуния” кучно и точно упала на головы украинских нацистов», — говорится в публикации.
Информации о потерях противника в результате нанесения бомбового удара по позициям украинских военных под Новой Сечью нет.
Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток российские военные уничтожили в Сумской области более шести десятков боевиков ВСУ. Также поражены три пункта управления дронами и два склада противника.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения высокоточными боеприпасами «Краснополь» пунктов временной дислокации украинских военнослужащих и позиций дроноводов ВСУ в Сумской области.