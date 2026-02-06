«Град» уничтожил узел управления тяжелыми дронами ВСУ в Запорожье. Видео

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Восток» нанес удар по замаскированным позициям Вооруженных сил Украины в Запорожской области. В результате атаки были ликвидированы пункты управления беспилотной авиацией противника. Видео боевой работы публикует Министерство обороны.
Как уточнили в ведомстве, замаскированные позиции в лесу вскрыла разведка, выявившая места запуска тяжелых дронов и центры управления. В ходе дополнительной проверки подтвердилось обнаружение узла, который координирует работу беспилотников на этом участке фронта. Получив координаты, расчет «Града» оперативно выдвинулся на позицию и нанес огневое поражение по заданному квадрату.
Командир боевой машины с позывным «Холод» уточнил, что основной целью стрельбы были пункты управления тяжелыми гексакоптерами типа «Баба-Яга». В результате удара были уничтожены три пункта управления БПЛА, инфраструктура для их обслуживания, а также расчеты противника.