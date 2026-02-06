Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Град» уничтожил узел управления тяжелыми дронами ВСУ в Запорожье. Видео

Российские артиллеристы ликвидировали базу управления тяжелыми гексакоптерами «Баба-Яга» в Запорожской области. Позиции противника вскрыла разведка, после чего расчет «Града» накрыл узел координации дронов, уничтожив технику вместе с персоналом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Восток» нанес удар по замаскированным позициям Вооруженных сил Украины в Запорожской области. В результате атаки были ликвидированы пункты управления беспилотной авиацией противника. Видео боевой работы публикует Министерство обороны.

Как уточнили в ведомстве, замаскированные позиции в лесу вскрыла разведка, выявившая места запуска тяжелых дронов и центры управления. В ходе дополнительной проверки подтвердилось обнаружение узла, который координирует работу беспилотников на этом участке фронта. Получив координаты, расчет «Града» оперативно выдвинулся на позицию и нанес огневое поражение по заданному квадрату.

Командир боевой машины с позывным «Холод» уточнил, что основной целью стрельбы были пункты управления тяжелыми гексакоптерами типа «Баба-Яга». В результате удара были уничтожены три пункта управления БПЛА, инфраструктура для их обслуживания, а также расчеты противника.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше