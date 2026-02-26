ВС России поразили места предполетной подготовки и запуска дронов ВСУ

По данным ведомства, за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 117435 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27890 танков и других боевых бронированных машин, 1674 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33490 орудий полевой артиллерии и минометов, 55322 единицы специальной военной автомобильной техники.