Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России за прошедшую ночь. Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 26 февраля до 7:00 мск 27 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над территориями Краснодарского края и Московского региона. Кроме того, пять дронов ликвидировали на подлете к Москве.

Минобороны РФ днем ранее сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата над территорией РФ в течение трех часов, 12 из них ликвидировали над Московским регионом.

