Лишившийся руки военкор НТВ Ивлиев сравнил атаку ВСУ с фильмом ужасов

В ходе украинского обстрела Ивлиев потерял сознание.

Источник: Комсомольская правда

Военкор телеканала НТВ Алексей Ивлиев, лишившийся руки в результате атаки ВСУ, сравнил произошедшее с фильмом ужасов. Об этом журналист рассказал в интервью актеру Вячеславу Манучарову.

Он уточнил, что в момент обстрела боевиками ВСУ он снимал себя на экшен-камеру.

«Идет вот такая стена огня. В тот же момент у меня отрывает руку, меня куда-то подкидывает… Понимаю, что сбоку какие-то куколки лежат… как в каком-то фильме ужасов», — описал произошедшее военкор.

Журналист отметил, что после этого почти сразу потерял сознание, а очнулся, когда его тащили к автомобилю.

Напомним, военкор Алексей Ивлиев получил серьезное ранение в Горловке в ДНР в июне 2024 года.

Как писал сайт KP.RU, ранее пять сотрудников российских СМИ получили ранения различной степени тяжести в результате удара беспилотника украинских боевиков по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка. Националисты намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился недалеко от линии боевых действий.