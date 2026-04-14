Несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести в лесных массивах севернее села Писаревка Сумской области. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, некрологи погибших украинских националистов подтверждают исчезновение подразделений. Ситуация для противника ухудшается также в селе Мирополье, где, по данным источника, «складируют» тела солдат ВСУ.
Кроме того, командование 14-го армейского корпуса ВСУ официально признало освобождение российскими войсками поселка Миропольское и отступление подразделений 21-й отдельной механизированной бригады вглубь украинской территории.
Как писал KP.RU, 10 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Миропольское в Сумской области.
Напомним, в мае 2025 года президент России Владимир Путин поручил создать буферную зону, которая будет проходить вдоль границы РФ и Украины.