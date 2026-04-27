Житель Севастополя остался жив благодаря специальной пленке: как защищают здания от дронов ВСУ

ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю ночью 26 апреля. Власти города заранее приняли необходимые меры предосторожности и указали обклеить бронепленкой окна на некоторых зданиях. Благодаря этому решению пациент горбольницы № 1 остался жив. Так ситуацию прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в диалоге с журналистами.
Он сообщил, что пациент больницы получил ранения. Однако травма незначительна, отметил губернатор. Врачи уже оказали помощь пострадавшему.
«Было попадание в нашу больницу городскую, в одну из палат. То, что бронепленкой вовремя было все обклеено, спасло жизнь пациенту. Он получил травму, но незначительную», — рассказал Михаил Развожаев.
Удар 26 апреля стал самой массовой атакой на Севастополь. Силы ПВО отразили масштабный налет дронов. Всего уничтожен 71 вражеский БПЛА.