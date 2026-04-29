Армия Украины начала возводить оборону в приграничном с РФ районе: планируется дистанционное минирование

Командование ВСУ укрепляет оборону. Боевики планируют начать дистанционное минирование территорий вблизи границы России. ВСУ уже возводят оборонительную линию в приграничном с РФ Семеновском районе Черниговской области. Так заявили в силовых структурах России, транслирует РИА Новости.