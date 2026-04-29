Армия Украины начала возводить оборону в приграничном с РФ районе: планируется дистанционное минирование

Командование ВСУ укрепляет оборону. Боевики планируют начать дистанционное минирование территорий вблизи границы России. ВСУ уже возводят оборонительную линию в приграничном с РФ Семеновском районе Черниговской области. Так заявили в силовых структурах России, транслирует РИА Новости.
Черниговская область граничит с Брянским регионом. Семеновка находится всего в 11 километрах от границы РФ. Населенные пункты, находящиеся вблизи планируемой линии обороны, станут небезопасными, отметил собеседник агентства. ВСУ будут минировать территории.
«Враг силами подразделений государственной специальной службы транспорта строит оборонительные сооружения», — говорится в материале.
Боевики ВСУ наносят массированные удары по российским регионам. А том числе, украинские дроны атаковали НПЗ в Туапсе. Удар может повлечь серьезные экологические последствия, заявил президент России Владимир Путин.