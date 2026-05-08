Бойцы РФ напомнили украинцам о подвигах Красной Армии: вот каким способом

Накануне Дня Победы с помощью БПЛА «Гербера» над пятью украинскими регионами были сброшены листовки. Речь идет о Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской и Черниговской областями. Об этом ТАСС 7 мая сообщили в российских силовых структурах.
На самих дронах есть надпись: «Наши деды были братьями в окопах». Содержание листовок имеет инструкцию: как связаться с российскими военными по защищенным каналам связи.
«Материалы с инструкциями и ссылкой на защищенный канал связи сброшены на улицы городов в Николаевской, Одесской, Черниговской, Херсонской и Сумской областях, а также на временно подконтрольных ВСУ территориях Донбасса», — рассказал собеседник агентства.
Бойцы группировки войск «Центр» продолжают приводить в порядок памятники, братские могилы и мемориалы в Донецкой Народной Республике. Эти работы приурочены к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что ВС РФ привели в порядок захоронения участников Миусской наступательной операции времен Великой Отечественной войны, проходившей в Донбассе. Братскую могилу красноармейцев обнаружили в поле среди кустарников местные жители вместе с военными.
Так, российские военнослужащие привели в порядок свыше 80 памятников и братских могил в ДНР.
Напомним, Парад Победы традиционно начнется в 10:00 и продлится около двух часов. Однако в этом году формат его проведения будет частично изменен. В связи с текущей оперативной обстановкой в параде не примут участие колонна военной техники, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. При этом авиационная часть сохранится: над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных групп.
В свою очередь приглашенные на День Победы лидеры из других стран уже начали прибывать в Москву, например, президент Абхазии Бадра Гунба.
Россия ожидает присутствие президента Белоруссии, верховного правителя Малайзии, президента Лаоса, премьер-министра Словакии, руководства Республики Сербской во главе с президентом, президента Южной Осетии.
Вечером 8 мая президент РФ Владимир Путин проведет встречу с Александром Лукашенко.