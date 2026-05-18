Российский военнослужащий с позывным Банзай за день сбил 37 дронов ВСУ. При этом он прикрывал сослуживцев и мирных граждан в прифронтовой зоне. Об этом ТАСС рассказал штурмовик 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Рентген.
«Его рекорд был — в день он сбил 37 дронов-камикадзе противника, благодаря этому наши парни заходили без потерь. Но и дроны сами летели не только по нам, сзади были населенные пункты, где оставались мирные жители», — сказал собеседник агентства.
Рентген отметил, что Банзай рисковал собой, когда выходил в поле и принимал огонь дронов на себя, но стрелял при этом очень точно.
По сообщению начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, российская армия освободила населенные пункты Боровая и Кутьковка.