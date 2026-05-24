Сальдо: ВСУ предпринимают попытку массовой атаки дронов на Херсонскую область

Вооруженные силы Украины предпринимают попытку массированной атаки при помощи беспилотников по территории Херсонской области. Об этом в личном канале в мессенджере MAX заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области», — написал он.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим нанес серию ударов по гражданской инфраструктуре в Херсонской области. Под удар попало здание местной школы и жилой сектор в нескольких населенных пунктах.
