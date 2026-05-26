Участники СВО смогут продлить сроки аренды земли

Документ принят Госдумой 13 мая 2026 года и одобрен Советом Федерации 20 мая 2026 года.
Согласно закону, если в период проведения СВО истёк срок действия договора аренды или безвозмездного пользования земельным участком, заключённых с участником спецоперации, такой договор считается возобновлённым на неопределённый срок. Это правило действует при условии, что участок после истечения срока договора не был предоставлен иному лицу.
Участник СВО также получает право на заключение нового договора аренды или безвозмездного пользования в отношении того же участка, если предыдущий договор был возобновлён на неопределённый срок. При этом условия нового договора должны соответствовать условиям ранее заключённого.
Законом также определяются порядок и особенности возобновления договоров аренды и безвозмездного пользования, а также заключения новых договоров.
