Участники СВО смогут продлить сроки аренды земли

Согласно закону, если в период проведения СВО истёк срок действия договора аренды или безвозмездного пользования земельным участком, заключённых с участником спецоперации, такой договор считается возобновлённым на неопределённый срок. Это правило действует при условии, что участок после истечения срока договора не был предоставлен иному лицу.