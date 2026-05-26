Yle: у Украины нет возможности перехватить «Орешник»

В публикации отмечается, что «траектория его полета представляет собой резкий взлет и крутое пике, при этом боеголовки могут поражать отдельные цели». По мнению автора материала, «это делает оружие практически недосягаемым для действующих систем ПВО Украины».
Обозреватель также указал, что российская ракета движется быстрее большинства современных аналогов.
В ночь на 22 мая беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике. В здании в этот момент находились 86 учащихся. В результате атаки произошло обрушение здания, погиб 21 студент, еще 44 человека получили ранения.
В ответ на эти действия российская армия нанесла удар возмездия. Были поражены цели, связанные с военным руководством Украины. Для этого применялись ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».