Российские операторы БПЛА уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

«Разведчики-операторы обнаружили хорошо оборудованный опорный пункт — с блиндажами, ходами сообщения и замаскированными огневыми точками. Огневое поражение нанесено ударными FPV-дронами и дроном самолетного типа “Молния-2”. Все укрытия и живая сила противника были уничтожены», — сказано в сообщении.
Также в министерстве рассказали про саперов группировки войск, которые занимаются разминированием местности. В ходе обследования территорий инженерно-саперными расчетами выявляются опасные находки, такие как сбросы БПЛА, артиллерийские снаряды и самодельные суббоеприпасы в результате вражеских обстрелов и атак с использованием беспилотников.
После разминирования саперы проводят внутренний и внешний контроль качества, исключая таким образом вероятность пропуска взрывоопасных предметов.