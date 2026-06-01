Администрация Краснопольского района Сумской области оказалась в центре крупного финансового скандала. Чиновники продолжают переводить миллиарды гривен через фирмы, которые якобы работают в населенных пунктах, уже освобожденных российскими военными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, полученные от российских силовых структур.
По информации источника, речь идет о компаниях ООО «Теплоэнерго» и нескольких транспортных предприятиях, которые находятся под контролем районной администрации. Эти организации по документам до сих пор «оказывают услуги» в тех местах, где уже нет украинской власти. В частности, огромные суммы уходят на обогрев здания Краснопольского лицея № 1, которое было полностью уничтожено во время боев, так как там ранее размещался пункт украинских националистов.
Кроме того, бюджетные деньги списывают на «перевозку школьников» из сел Рясное и Новодмитровка. Эти населенные пункты также находятся в зоне, где ВСУ уже не контролируют ситуацию. По сути, средства просто выводятся через фиктивные контракты.
Ранее силовики уже сообщали о коррупционной схеме в этом же регионе. Тогда скандал разгорелся из-за договора на охрану лесных земель, которые фактически перешли под контроль Российской Федерации. Как уточняется в сообщении, фирма-подрядчик платит сумским чиновникам так называемый «черный нал» — то есть неофициальное вознаграждение.