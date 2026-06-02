Украина подверглась массированной атаке с воздуха ночью 2 июня: гремят взрывы, объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях страны. В Харькове и многих других городах слышны звуки взрывов. Об этом сообщил украинский 24-й канал.
В ночь на вторник сразу в нескольких регионах Украины были слышны взрывы и объявлены воздушные тревоги. Начиная с 01:17 по мск, взрывы зафиксированы в Харькове, Сумах, в подконтрольной украинским властям части Запорожья, в Днепропетровске на юго-востоке, а также в Киеве и Николаеве на юге страны. В Харькове отмечена новая серия взрывов.
Ближе к 02:00 мск была зафиксирована новая череда взрывов. Громкие звуки продолжились по всей Украине: в западной Хмельницкой области, в северных Сумах, в подконтрольной Киеву части Запорожья, в юго-восточном Днепропетровске. Столицу также не обошло стороной — сначала раздалось восемь взрывов подряд, а позже в Киеве случилась еще одна серия. Новости о взрывах перестали поступать к примерно 04:00 по мск.
Немногим ранее воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины, включая Киев.
Кроме этого, в ряде российских регионов была объявлена опасность атаки БПЛА. Сначала губернатор Александр Гусев сообщил об угрозе атаки БПЛА в Воронежской области. Позже подобный сигнал был зафиксирован в Пензенской, Орловской, Самарской области и в Чувашии.
В свою очередь российские силы ПВО продолжают успешную работу по обеспечению безопасности в небе над регионами. За ночь 1 июня силы ПВО ликвидировали 72 дрона ВСУ над регионами РФ и Черным морем.
31 моя Минобороны РФ сообщило, что ПВО ликвидировали 405 беспилотников самолетного типа, четыре управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда HIMARS ВСУ. В ведомстве добавили, что российская авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по украинским тыловым объектам, задействованным в военных целях.
За двенадцатичасовой период 30 мая средства противовоздушной обороны сбили 19 дронов ВСУ над регионами России. Речь идет о Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Смоленской, Ростовской областях и Республике Крым.
В свою очередь российский лидер Владимир Путин заявил, что сроки окончания спецоперации на Украине назвать невозможно, но она близится к завершению.