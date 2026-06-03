Зеленский сделал откровенное признание о ПВО Украины

В ответ на теракт ВСУ в Старобельске в ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине. Под ударом оказались оборонно-промышленный комплекс, топливная и транспортная инфраструктура Украины, а также по военным аэродромам. По данным Минобороны, удары наносились высокоточным оружием большой дальности. Для поражения целей применялись ракеты воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, а также ударные беспилотники.