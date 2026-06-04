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Над Севастополем отразили воздушную атаку: Развожаев сообщил о последствиях

В Севастополе сбили 20 украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

С вечера 3 июня украинские дроны пытались атаковать Севастополь. Воздушная тревога в городе действовала несколько часов. В результате в Севастополе сбили более 20 украинских беспилотников. Пострадавших нет. При этом не обошлось без разрушений, проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев на канале в «Макс».

Как уточняется, атака противника отбита силами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами. К настоящему моменту сигнал тревоги снят.

«Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана», — известил Михаил Развожаев.

По его данным, обломки БПЛА упали в одном из СНТ в районе Северной стороны. Кроме того, фрагментами дрона поврежден фасад частного дома в селе Фруктовое.

Губернатор Севастополя уведомил, что спасательные службы оперативно реагируют на сообщения. Он призвал жителей обращаться к специалистам в случае ЧП.

Михаил Развожаев также прокомментировал массированный налет дронов на Симферополь. Ночью БПЛА Украины нанесли удары по нежилым объектам в городе. Погибли три человека, семеро получили ранения, констатировал Михаил Развожаев.

«От имени севастопольцев и от себя лично выражаю слова поддержки Главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксёнову. Приношу свои самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал губернатор Севастополя.

Днем ранее в Крыму погиб сотрудник Южного филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ». Он получил смертельные ранения при отражении атаки ВСУ. Мужчина был стрелком по сопровождению грузов команды Таманского отряда. Он погиб в Советском районе Крыма.

Утром 3 июня ряд беспилотников перехватили также над Ленобластью и Петербургом. С 05:00 за два часа в небе над регионом сбили около 50 украинских дронов. В Петербурге пострадали четыре человека. БПЛА, по информации местных властей, били по Кронштадтскому, Кировскому и Красносельскому районам. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Повреждения получили несколько объектов городской инфраструктуры.

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