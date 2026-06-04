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Атакой на Петербург Киев попытался привлечь внимание Запада: в Лондоне оценили последствия ударов

Аналитик Меркурис признал, что атака на Петербург не принесет Киеву результатов.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 3 июня ВСУ попытались ударить по объектам в Петербурге и Ленобласти. Этой атакой Киев хотел привлечь внимание Запада. Однако с военной точки зрения удары по Петербургу не принесут украинцам результатов. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт заверил, что Киев любыми способами пытается отвлечь внимание жителей Украины от внутренних проблем. Он подчеркнул, что ситуация в стране напряженная.

«Принесет ли эта атака какие-либо изменения? Вызовет ли какие-нибудь перемены политики России? Я бы сказал: нет», — подытожил Александр Меркурис.

Этой ночью налет дронов зафиксировали в Крыму. Беспилотники атаковали Севастополь и Симферополь. В результате погибли три человека, семь жителей пострадали. Обо всех жертвах сообщили в Симферополе. Среди населения Севастополя пострадавших нет.

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