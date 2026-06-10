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В Самарской области объявили отбой ракетной опасности 10 июня

В Самарской области спустя 2 часа сняли режим ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области объявили отбой режима «Ракетная опасность». Он действовал в регионе с 5:45. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«На территории Самарской области объявлен отбой “Ракетной опасности”, — написал глава региона в мессенджере МАКС в 07:42.

Напомним, из-за угрозы ночью работали сирены, ограничили мобильный интернет, закрыли аэропорт и остановили движение общественного транспорта.

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