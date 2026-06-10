Режим ракетной опасности отменен в Свердловской области

На Среднем Урале в 9 утра 30 минут в среду, 10 июня, отменили режим ракетной опасности. Об отсутствии угрозы населению сообщил губернатор Денис Паслер. Режим реагирования на ракетную опасность в этот раз действовал в Свердловской области почти два часа.
Напомним, утром 10 июня режим ракетной опасности был объявлен во всех регионах Уральского федерального округа.
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