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Режим ракетной опасности отменен в Свердловской области

Об этом сообщил Денис Паслер.

На Среднем Урале в 9 утра 30 минут в среду, 10 июня, отменили режим ракетной опасности. Об отсутствии угрозы населению сообщил губернатор Денис Паслер. Режим реагирования на ракетную опасность в этот раз действовал в Свердловской области почти два часа.

Напомним, утром 10 июня режим ракетной опасности был объявлен во всех регионах Уральского федерального округа.

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