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Режим ракетной опасности в Челябинской области 10 июня: что известно?

В Челябинской области в 7:31 10 июня 2026 года объявили режим «Ракетная опасность». Этот сигнал гражданской обороны означает угрозу воздушной атаки с использованием ракет, беспилотников или других средств поражения.

Режим ракетной опасности в Челябинской области был отменён в 9:31 по местному времени.

Жителям города при получении сигнала нужно немедленно спуститься в подвалы, подземные паркинги или на нижние этажи зданий. При этом пользоваться лифтами запрещено.

Тем, кто оказался на улице, следует зайти в ближайшее строение или спуститься в подземный переход, а при отсутствии укрытия — лечь на землю в низине, закрыв голову руками. В Челябинской области на «Геопортале Челябинской области» появился новый раздел — интерактивная карта «Заглублённые сооружения», с помощью которой жители могут быстро найти ближайшее укрытие. Водителям рекомендовано покинуть автомобили и также проследовать в укрытия.

В правительстве региона предупреждают: категорически запрещено снимать работу средств противовоздушной обороны и трогать обломки. Также на время действия режима возможны ограничения связи и мобильного интернета в целях безопасности.

Для жителей Челябинской области запустили чат-бот для поиска бесплатного Wi-Fi. Единый номер экстренных служб — 112.

Стоит отметить, что режим ракетной опасности утром 10 июня ввели не только в Челябинской области, но и в других регионах Уральского федерального округа — в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, а также в ХМАО и на Ямале.

В ряде аэропортов, включая Самару, Казань, Пермь и Саратов, вводился план «Ковер». О введении ограничений в аэропорту Челябинска не сообщалось.

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