Режим «Ракетная опасность» отменили в Челябинской области 10 июня

В Челябинской области отменили режим «Ракетная опасность». Соответствующее сообщение появилось в официальном канале правительства региона.
Режим ввели утром 10 июня. Спустя два часа после начала действия ограничений власти приняли решение об отмене.
На период действия режима жителям рекомендовали спуститься на нижние этажи, в подвалы или паркинги, не подходить к окнам и не снимать работу средств противовоздушной обороны. Также предупреждали о возможных временных перебоях в работе связи и доступе к интернету.
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