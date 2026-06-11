Дезориентируют военных: власти Феодосии просят не ездить на мопедах ночью

«В связи с тем, что мототранспортные средства обладают высокой шумовой интенсивностью и могут дезориентировать военных специалистов, администрация города Феодосии просит ограничить использование эндуро-мотоциклов и питбайков в вечернее и ночное время», — говорится в сообщении.
В администрации напомнили родителям подростков, которые могут кататься на мотоциклах, об ограничениях по пребыванию несовершеннолетних на улице без сопровождения взрослых после 22 часов.
Отмечается, что за несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность.
Ранее автоэксперт, директор-основатель мотошколы и академии безопасного вождения Иван Новиков выразил мнение, что в Крыму часто дети и подростки гибнут или провоцируют дорожно-транспортные происшествия, незаконно управляя мототранспортом. Проблема требует скорейшего ужесточения мер.