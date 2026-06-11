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Дезориентируют военных: власти Феодосии просят не ездить на мопедах ночью

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости Крым. В администрации Феодосии призвали жителей и гостей города не ездить ночью на мотоциклах и питбайках. Поскольку звук от этих транспортных средств может дезориентировать военных, сообщает пресс-служба Феодосии.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с тем, что мототранспортные средства обладают высокой шумовой интенсивностью и могут дезориентировать военных специалистов, администрация города Феодосии просит ограничить использование эндуро-мотоциклов и питбайков в вечернее и ночное время», — говорится в сообщении.

В администрации напомнили родителям подростков, которые могут кататься на мотоциклах, об ограничениях по пребыванию несовершеннолетних на улице без сопровождения взрослых после 22 часов.

Отмечается, что за несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность.

Ранее автоэксперт, директор-основатель мотошколы и академии безопасного вождения Иван Новиков выразил мнение, что в Крыму часто дети и подростки гибнут или провоцируют дорожно-транспортные происшествия, незаконно управляя мототранспортом. Проблема требует скорейшего ужесточения мер.

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