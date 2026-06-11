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На боевое дежурство заступила антидроновая система «Зубр». Видео

Комплекс борьбы с беспилотниками «Зубр» заступил на боевое дежурство. Разработчик сообщил, что система уже уничтожила десятки дронов различного типа. Установка оснащена четырьмя пулеметами Калашникова и современными системами обнаружения целей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Комплекс борьбы с беспилотниками «Зубр», разработанный холдингом «Высокоточные комплексы», успешно прошел испытания и приступил к боевому дежурству. Об этом представители разработчика сообщили ТАСС на полях Международного военно-морского салона «ФЛОТ-2026» в Кронштадте.

«Комплекс уже заступил на боевое дежурство по защите административных объектов и объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны. Система отлично себя зарекомендовала. На ее счету — десятки успешно уничтоженных беспилотников различного типа», — заявили в холдинге.

«Зубр» представляет собой автоматизированную огневую установку, оснащенную четырьмя 7,62-мм пулеметами Калашникова. Для обнаружения и сопровождения целей комплекс использует современные оптико-электронные и радиолокационные станции, что позволяет эффективно поражать малые воздушные цели.