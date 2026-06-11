На боевое дежурство заступила антидроновая система «Зубр». Видео

«Комплекс уже заступил на боевое дежурство по защите административных объектов и объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны. Система отлично себя зарекомендовала. На ее счету — десятки успешно уничтоженных беспилотников различного типа», — заявили в холдинге.