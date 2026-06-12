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Группировка «Запад» сбила 120 тяжелых гексакоптеров ВСУ за сутки

Противник также потерял снаряд системы залпового огня HIMARS, более 80 БПЛА, станцию спутниковой связи Starlink, 58 пунктов управления дронами, 19 наземных робототехнических комплексов и 2 полевых склада боеприпасов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки сбили 120 тяжелых гексакоптеров, снаряд системы залпового огня HIMARS и более 80 БПЛА ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами ПВО группировки уничтожены реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 7 барражирующих боеприпасов ВСУ. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 120 тяжелых боевых гексакоптеров противника», — сказал он.

Кроме того, группировкой за сутки вскрыты и уничтожены 58 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink, 19 наземных робототехнических комплексов и 2 полевых склада боеприпасов ВСУ.

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