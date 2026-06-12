Группировка «Запад» сбила 120 тяжелых гексакоптеров ВСУ за сутки

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки сбили 120 тяжелых гексакоптеров, снаряд системы залпового огня HIMARS и более 80 БПЛА ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Расчетами ПВО группировки уничтожены реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 7 барражирующих боеприпасов ВСУ. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 120 тяжелых боевых гексакоптеров противника», — сказал он.
Кроме того, группировкой за сутки вскрыты и уничтожены 58 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink, 19 наземных робототехнических комплексов и 2 полевых склада боеприпасов ВСУ.