Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 265 военных

В министерстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Пигаревка, Бруски и Бачевск Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Варваровка, Казачья Лопань, Барановка и Избицкое Харьковской области. Противник потерял две боевые бронированные машины, пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.