Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 265 военных

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 265 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 235 человек, от действий группировок «Запад» — более 220, «Южная» — до 140, «Центр» — до 290, на направлении «Восток» — более 330 и «Днепр» — свыше 50 военнослужащих.
В министерстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Пигаревка, Бруски и Бачевск Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Варваровка, Казачья Лопань, Барановка и Избицкое Харьковской области. Противник потерял две боевые бронированные машины, пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сидорово, Татьяновка, Пришиб в ДНР, Подлиман, Новосергеевка, Нижняя Журавка и Шийковка Харьковской области. Всего потери противника в полосе группировки войск «Запад» составили 5 боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro производства США, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск «Южная» нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Дружковка, Пискуновка, Славянск, Рай-Александровка, Краматорск и Николайполье в ДНР. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял 4 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
«Центр», «Восток» и «Днепр».
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нововодяное, Доброполье, Святогоровка, Ленина, Кучеров Яр, Анновка, Рубежное, Сергеевка, Райское и Красноярское в ДНР. ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Подгавриловка, Диброва, Ивановка Днепропетровской области, Васиновка, Новоселовка и Листовка Запорожской области. ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области. Уничтожены шесть автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.