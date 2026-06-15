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В Курской области при атаке ВСУ пострадал мужчина

Удар произошел в селе Макеево Рыльского района.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали село Макеево Рыльского района, ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в «Максе».

«Сегодня вражеский беспилотник целенаправленно атаковал местного жителя в селе Макеево Рыльского района. У 49-летнего мужчины сочетанные осколочные ранения груди, живота, правого предплечья и правой кисти, перелом пальцев правой кисти, проникающее ранение живота», — говорится в сообщении.

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